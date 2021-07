Modernisation de la gestion foncière au Cameroun : la BAD intéressé

Les responsables de la Banque africaine de développement (BAD) conduit par leur directeur général, région Afrique centrale, Serge N’Guessan recus en audience le 6 juillet au ministère des Domaines, du Cadastre et des affaires foncières (Mindcaf). Sous la coordination du ministre Henri Eyebé Ayissi, ils ont passé en revue plusieurs aspects allant de la coopération bilatérale entre la BAD et le Mindcaf, aux stratégies et procédures devant améliorer la gestion foncière au Cameroun.

En effet, les projets d’infrastructures routiers représentent environ 43% du portefeuille de la BAD au Cameroun. Pour les réaliser, il faut déplacer les populations, mobilisé de la terre, entre autres. Pourtant, les processus d’expropriation et d’indemnisation prennent du temps et ne sont toujours pas aisés à cause de plusieurs facteurs. D’où le ralentissement de plusieurs réalisations infrastructurelles.