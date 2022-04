Mondial 2022 : réactions du sélectionneur du Brésil et de la Suisse après le tirage

Ce que les entraineurs du Brésil et de la Suisse pensent de l’équipe du Cameroun attendue à la Coupe du monde 2022. Réactions après le tirage au sort effectué vendredi dernier à Doha. Le Cameroun est logé dans le Groupe G avec le Brésil, la Suisse et la Serbie «C’est la même chose qu’à Russie 2018. Il manque juste le Costa Rica ! Il y a la Suisse et la Serbie, à savoir les équipes qui ont barré la route à l’Italie et au Portugal, mais aussi le Cameroun, qui est une équipe très solide de l’école africaine. Nous devrons hausser notre niveau de jeu » a déclaré Adenor Leonardo Bacchi alias Tite, coach du Brésil. «Nous connaissons le Brésil et la Serbie pour les avoir affrontés à la Coupe du Monde 2018 et nous n’allons pas leur rendre la tâche facile. Le Cameroun possède aussi une équipe très intéressante. Je suis content de ce tirage et nous avons hâte d’affronter ces trois adversaires » a réagi Murat Yakin, coach de l’équipe suisse.