Mort de Donald Rumsfeld, deux fois secrétaire à la Défense et artisan de la calamiteuse invasion de l’Irak

L’image est de cet architecte controversé de la guerre d’Afghanistan et de l’invasion de l’Irak est aussi restée associée au scandale de la prison d’Abou Ghraib, révélé en avril 2004. Un échec retentissant suffit parfois à résumer toute une carrière. Le nom de Donald Rumsfeld restera pour toujours associé au plus grand fiasco militaire de l’histoire des États-Unis. L’invasion de l’Irak en 2003 à la recherche d’armes de destruction massive inexistantes, ainsi que le recours généralisé à la torture, sont les principaux legs de l’ancien secrétaire américain à la Défense de George W. Bush.

Mort mercredi à l’âge de 88 ans à Taos, au Nouveau-Mexique, Rumsfeld n’aura pas vu la fin de l’autre expédition commencée sous sa direction voici près de vingt ans. Le retrait américain d’Afghanistan, qui devrait s’achever d’ici quelques semaines, marquera la fin de la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis. Commencée comme en Irak par une opération rapide, brutale et efficace, l’invasion américaine s’est là aussi enlisée dans une guerre contre insurrectionnelle sans issue.

Si Rumsfeld n’est pas le seul responsable de ces échecs, les monumentales erreurs de calcul commises par l’administration Bush doivent largement à son influence. Avec son adjoint Paul Wolfowitz et le vice-président Dick Cheney, ils ont joué les boutefeux, oubliant les notions de prudence les plus élémentaires et n’hésitant pas à manipuler l’opinion américaine. Ses efforts visant à dissimuler des faits gênants qui ne correspondaient pas à sa version de la réalité ont aussi empêché d’élaborer une stratégie cohérente, et de fixer des buts politiques réalisables. Même si George W. Bush a rendu hommage à un « serviteur exemplaire de l’état », le président américain avait dû en 2006 se débarrasser de son secrétaire à la Défense discrédité, alors que l’insurrection irakienne avait transformé la promenade militaire promise en bourbier sanglant.