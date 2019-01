Mozambique: une dizaine de personnes tuées par les islamistes sur les routes

Une dizaine de civils ont été tués en une semaine sur les routes de l’extrême nord du Mozambique lors d’attaques attribuées aux islamistes qui y sèment la terreur depuis un an, un changement dans leur stratégie qui ne visait jusque-là que les villages. Samedi à l’aube, quatre passagers d’un véhicule ont été tués et quatre autres blessés alors qu’ils circulaient près de la bourgade de Manilha, non loin de la ville de Mocimboa da Praia.