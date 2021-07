Nécrologie : le pasteur Tsala Essomba est mort

Agé de 62 ans, le célèbre promoteur de l’Assemblée chrétienne « Va et raconte » s’est éteint très tôt dimanche dernier de suites de maladie. L’homme de Dieu a trouvé la mort vers 4h du matin à la clinique de Le Jourdain de Yaoundé, où il avait été admis. Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, son épouse Dédée Abomo Zomo a confirmé le décès de son époux. De sources médicales, le défunt aurait succombé à un accident vasculaire cérébral (AVC) fulgurant. Et sa dépouille a été placée à la morgue de l’Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. A en croire les témoignages des fidèles, le pasteur qui était également promoteur de la chaîne de radio-télévision « Fréquence Vie » et des journaux « Cameroun Soir » et « Va et Raconte » a célébré un culte le 17 juillet dernier et semblait « bien portant ».