Nigeria : des nanosatellites pour observer la Terre

L’agence spatiale nationale du Nigeria et la start-up française Prométhée s’associent pour développer des activités des systèmes de satellites d’observation de la Terre. Agence nationale de recherche et de développement spatial nigériane (NASRDA) et la société française Prométhée ont signé, mardi 9 novembre à Abuja, une lettre d’intention posant les bases d’une coopération couvrant le domaine des systèmes de constellations de nanosatellites d’observation de la Terre.

Ces satellites miniatures, dits aussi « cubesats », comportent une structure modulaire composée d’une à six unités de 10 x 10 x 10 cm pouvant avoir une masse de moins de 100 kg. Ces dimensions sont suffisantes pour réaliser les fonctions de base du satellite (la communication, l’électronique, la navigation, etc.) et pour porter une « charge utile » permettant au satellite de remplir sa mission scientifique. Plus d’une centaine ont déjà été lancés.