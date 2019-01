Nigeria : le président de la Cour suprême inculpé

Walter Samuel Nkanu Onnoghen, le président de la Cour suprême du Nigeria, plus haut magistrat du pays, a été inculpé pour non déclaration de tous ses revenus. Il comparaît ce lundi devant trois juges à Abudja, a déclaré le porte-parole du tribunal du code de conduite, Ibraheem Al-Hassan. Les faits reprochés porteraient sur plusieurs comptes bancaires en dollars, euros et livres sterling.