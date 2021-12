Nigeria : le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Gernot Rohr, a été démis de ses fonctions

Gernot Rohr n’est plus le sélectionneur du Nigeria. Le technicien franco-allemand a été officiellement démis de ses fonctions ce dimanche, à 28 jours du coup d’envoi de la CAN au Cameroun. L’ancien latéral droit et actuel Directeur technique national, Augustine Eguavoen, lui succède à titre intérimaire. En poste depuis août 2016, Gernot Rohr avait qualifié les Super Eagles pour la Coupe du monde 2018 puis la CAN 2019, qu’ils avaient terminé à la troisième place.

Dans son communiqué, la NFF ne commente pas plus avant sa décision, se bornant à indiquer que « la relation entre la Fédération nigériane de football et M. Rohr a pris fin. » « Nous le remercions pour ses services aux Super Eagles et au Nigeria », ajoute l’instance. Ces derniers mois, les critiques sur le contenu des prestations des triples champions d’Afrique s’étaient faites de plus en plus pressantes. La défaite subie en octobre à Lagos face à la Centrafrique (0-1), qui plus est privée de ses expatriés, avait particulièrement fait jaser.