Nigeria : mort du chef de Boko Haram Abubakar Shekau

Le groupe rival de l’organisation Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) a confirmé le décès de ce leader djihadiste ultraviolent dont le groupe terrorisait les populations du nord-est du pays. A force d’être déclaré mort, avant de resurgir comme un mauvais génie sur ressorts, éructant et menaçant, Abubakar Shekau avait paru nimbé d’une force presque surnaturelle, celle d’un djihadiste aux neuf vies qui soignait, peut-être plus que tout, sa propre caricature, et poussait l’outrance en tout : dans les massacres comme dans les clowneries de ses apparitions ; dans la violence infligée aux populations comme dans la vision poussée à l’extrême d’un djihad qui a rebuté jusqu’aux cadres de l’organisation Etat islamique (EI).

Abubakar Shekau, la petite cinquantaine, avait au moins réussi sur un point : prétendre incarner la figure même du djihadisme au Nigeria, même s’il n’était, depuis plus d’une décennie, que le chef d’une des principales factions de cette mouvance englobée sous le terme générique de Boko Haram, laquelle avait atteint la célébrité mondiale en raison de son recours aux enlèvements de jeunes gens, dont les 26 lycéennes de la ville de Chibok, en « Ni Barack Obama, ni Francois Hollande, ni Benyamin Nétanyahou, ni Ban Ki-moon [l’ancien secrétaire général des Nations unies], ni la reine Elizabeth ne me tueront », disait-il, triomphal, quelque temps plus tard, arborant un siwak (bâton pour se laver les dents) aussi surdimensionné que tous les autres marqueurs de sa communication.