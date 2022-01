Nord : lancement de la onzaine de la jeunesse ce 31 janvier à Poli

La localité de Poli dans la région du Nord Cameroun sert de cadre ce 31 janvier 2022 au lancement des activités de la onzaine de la jeunesse. C’est dans le cadre de la célébration le 11 février prochain de la fête de la jeunesse. Cette 56è édition est placée sur le thème « jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun ». La cérémonie d’ouverture que préside le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique Mounouna Foutsou sera marquée par la rencontre familiale à la mairie de Poli entre les communautés du Nord et du Nord-Ouest. Les activités de la onzaine se tiendront en ligne et en présentiel dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Le programme nationale harmonisé des activités prévoit la tenue des villages de la jeunesse dans tout le pays, la tenue de la 5è édition du Parlement jeune, une campagne d’éducation civique dans les réseaux sociaux, des échanges avec les membres du gouvernement et la poursuite de la mise en place des conseils communaux et régionaux jeunes. Le défilé aura lieu avec des carrés réduits ; il sera décentralisé jusque dans les quartiers et les villages pour éviter les grands rassemblements. Après deux ans de suspension en raison de la pandémie à coronavirus, la parade du 11 février est de retour.