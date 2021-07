Nouvel incendie dans un hôpital en Irak: plus de 60 morts, colère de la population

Un terrible incendie dans l’unité Covid d’un hôpital en Irak a coûté la vie à plus de 60 personnes lundi soir et provoqué la colère de la population qui a de nouveau dénoncé la gabegie et la défaillance des pouvoirs publics.

Il s’agit du deuxième drame du genre en moins de trois mois dans le pays, où le système de santé est délabré depuis des décennies, en raison de la crise économique, des conflits et de la corruption.

A Nassiriya, ville du Sud, l’unité Covid de l’hôpital al-Hussein, en réalité un hangar vétuste installé fin 2020 et jouxtant l’établissement principal, pouvait accueillir jusqu’à 70 patients. Lundi soir, elle a été ravagée par les flammes en quelques heures après l’explosion de bouteilles d’oxygène, selon une source sanitaire.

Toit en tôle effondré, murs cloqués et noircis, vitres soufflées, vêtements épars à terre: la dévastation est totale et de nombreux habitants venus constaté le désastre errent dans les ruines encore fumantes mardi, après des scènes de chaos.