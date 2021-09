Omar Sy parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde

L’acteur de 43 ans, personnage principal de la série « Lupin », est le seul Français distingué par « Time », qui a dévoilé sa liste ce mercredi. La liste des 100 personnalités les plus influentes de Time a rendu son millésime, ce mercredi 15 septembre. Un seul Français s’est distingué : il s’agit de l’acteur Omar Sy, vedette de la série Lupin, succès mondial de Netflix en 2021. « Omar a tous les ingrédients et toutes les compétences pour pouvoir faire n’importe quoi – produire, réaliser, etc. – et le faire avec un cœur ouvert et généreux. S’il y a une chose à retenir, c’est sa gentillesse qui vous imprègne et imprègne l’espace quand vous êtes avec lui », a écrit l’acteur et réalisateur Bradley Cooper, co-partenaire de jeu du natif de Trappes dans la comédie À Vif (2015), à travers un court texte dédié au comédien français.

Déjà connu à l’international depuis le succès du film Intouchables (2011), Omar Sy a été le héros en 2021 de la série Lupin, premier grand succès français sur Netflix, qui a conquis des dizaines de millions d’abonnés dans le monde. L’acteur figure parmi les artistes sélectionnés par le Time, aux côtés des actrices Scarlett Johansson et Kate Winslet, de la réalisatrice Chloé Zhao, couronnée aux Oscars pour son film Nomadland, et du chanteur américain Lil Nas X.