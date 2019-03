Omc: le Cameroun menacé de suspension pour non cotisation en tant que pays membre

Dans une correspondance administrative datant du mardi 5 mars 2019, le ministre du Commerce informe le Premier ministre, Chef du gouvernement via le Secrétaire général de ses services que le Cameroun risque une suspension de l’Organisation mondiale du commerce de son portefeuille de membre pour cause de non cotisation. Il s’agit des arriérés sur cinq ans en tant que membre de l’Omc, y compris l’année 2019.