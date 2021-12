Omicron : l’Afrique du Sud sur une ligne de crête économique et sanitaire

Aéroport du Cap, samedi 27 novembre, 19 heures. C’est le début de la saison touristique, et pourtant, les halls sont vides, les sièges tout autant. Les boutiques de souvenirs avec leurs pingouins en peluche sont tristement solitaires. Plusieurs pays viennent d’annoncer des restrictions de voyage concernant l’Afrique du Sud, une chape de plomb vient de s’abattre sur le moral des Sud-Africains. Au comptoir d’un café, une serveuse tend un brownie à un client. « Les choses commençaient enfin à revenir à la normale, les touristes revenaient. Mais on se prend encore ça, une nouvelle fois… »

La réaction rapide – ou précipitée ? – à l’international choque en Afrique du Sud. Des caricatures dénoncent un nouvel « apartheid », pointant le fait que les restrictions englobent l’Afrique australe, alors que seuls le Botswana et l’Afrique du Sud ont identifié des cas du variant Omicron. À l’inverse, de nombreux pays « du Nord » sont également touchés par le variant, sans pour autant subir d’interdictions de voyage.

Le manque de vaccins sur le continent africain revient également au cœur des récriminations. Il est dénoncé par des scientifiques, à l’instar de l’épidémiologiste Salim Abdool Karim, comme une raison de l’apparition de nouveaux variants. « C’est inacceptable et immoral de la part des pays riches d’acheter des vaccins et de les amasser alors que les pays pauvres doivent rester en queue de file pour obtenir des vaccins. » Pour Mark Heywood, un activiste des droits de l’homme, « ça devrait servir d’avertissement aux pays développés qui accaparent les vaccins et essaient de construire un mur entre les pays pauvres. Il va y avoir plus de variants et ils vont émerger, car des milliards de personnes ne sont pas vaccinées. »