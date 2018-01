Ouganda : Museveni ratifie la loi supprimant l’âge limite pour la présidence

Le chef de l’État ougandais Yoweri Museveni a ratifiĂ© la semaine derniĂšre la loi lui permettant d’ĂȘtre Ă nouveau candidat en 2021. Cette rĂ©forme constitutionnelle trĂšs controversĂ©e, qui supprime l’ñge limite fixĂ© jusqu’alors Ă 75 ans pour ĂȘtre Ă©lu prĂ©sident, avait Ă©tĂ© approuvĂ©e le 20 dĂ©cembre par le Parlement, par 315 voix contre 62, et deux abstentions. « Le prĂ©sident a donnĂ© son consentement au projet de loi et il a maintenant force de loi », a dĂ©clarĂ© ce mardi un porte-parole du prĂ©sident ougandais, Don Wanyama, officialisant ainsi la ratification du texte. « La loi prĂ©cĂ©dente Ă©tait discriminatoire par nature et cela a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© pour le bien des Ougandais », a-t-il ajoutĂ©.