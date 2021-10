Pandora Papers : les biens secrets de la famille d’Uhuru Kenyatta dévoilés

La famille du président kenyan Uhuru Kenyatta, qui domine la politique du pays depuis son indépendance, détient secrètement un réseau de sociétés offshore depuis des décennies, selon une énorme fuite de documents financiers.Les « Pandora Papers » – 12 millions de fichiers – constituent la plus grande fuite de ce type de l’histoire. M. Kenyatta et six membres de sa famille sont liés à 13 sociétés offshore.Ils n’ont pas encore répondu aux demandes de réactions.

Les investissements offshore des Kenyatta, dont une société détenant des actions et des obligations d’une valeur de 30 millions de dollars (+ de 16 milliards FCFA), sont découverts parmi des centaines de milliers de pages de documents administratifs provenant des archives de 14 cabinets d’avocats et prestataires de services au Panama, dans les îles Vierges britanniques (BVI) et dans d’autres paradis fiscaux.

Les avoirs secrets sont mis au jour par une enquête, publiée plus tôt dimanche, par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), de Finance Uncovered, d’Africa Uncensored et d’autres organisations de presse.

Les documents montrent qu’une fondation appelée Varies a été créée en 2003 au Panama, désignant la mère de M. Kenyat,ta, Ngina, 88 ans, comme premier bienfaiteur – et le dirigeant kényan comme second bienfaiteur, qui en hériterait après sa mort.