Paris : les cambrioleurs de Choupo-Moting condamnés

Huit personnes ont été condamnées mercredi à Paris à des peines allant du sursis à six ans d’emprisonnement pour avoir participé aux cambriolages du footballeur camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting.

Selon L’Equipe, les cambrioleurs de Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting, multirécidivistes, ont écopé mercredi soir de peines de prison fermes, dont six ans pour « Le Chat » et « Bidou ». Après une semaine de débat, les juges de la 33e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ont prononcé la condamnation des sept hommes et d’une femme, jugés pour une série de cambriolages, commis entre la fin de l’année 2018 et l’été 2019, alors que le footballeur camerounais évoluait encore au Paris Saint-Germain.

Présenté par la police et la justice comme le meneur de ce gang structuré, Mohamed S., alias « Le Chat », et Abdelaziz G., surnommé « Bidou », ont écopé de six ans de prison ferme. Le premier a été relaxé pour le vol commis chez l’attaquant camerounais, en novembre 2018, mais condamné pour les six autres qui lui étaient reprochés, dont celui perpétré dans l’hôtel particulier de Thiago Silva dans le XVIe arrondissement.