Patrick Poivre d’Arvor : combien de femmes accusent-elles l’ex-journaliste de violences sexuelles ?

Dans leur regard, on lit la détermination de voir leur agresseur présumé répondre de ses actes. Choquées par le classement sans suite de l’affaire Patrick Poivre d’Arvor, huit femmes témoignent dans Libération ce mardi en leur nom, dont sept à visage découvert.

Elles répondent ainsi à Patrick Poivre d’Arvor qui déclarait le 3 mars sur le plateau de l’émission Quotidien : « Tout ceci, uniquement de l’anonymat, toujours de l’anonymat. Jamais une personne (n’) ose venir, les yeux dans les yeux, me dire : Non, ce n’était pas bien ».

Ces huit femmes font partie des 23 personnes auditionnées par les enquêteurs accusant Patrick Poivre d’Arvor, qui nie fermement, de viols, d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel depuis le 18 février 2021, date de début de l’affaire.

Au-delà des actes, les témoignages, glaçants, évoquent le mode opératoire qu’aurait utilisé l’ex-vedette de la télévision pour commettre ses méfaits et notamment l’abus de pouvoir.

« Ça a été brusque, soudain, rapide. Je pesais 30 kg, j’étais anorexique », déclare par exemple Stéphanie Khayat, journaliste de 51 ans, dans les colonnes du quotidien, qui affirme avoir subi deux viols dans le bureau de PPDA. « Très vite, je prends la décision de ne plus aller aux conférences de rédaction où tout se décide », déclare quant à elle Cécile Delarue, journaliste et autrice de 43 ans qui raconte comment elle a fait pour l’éviter, quitte à dire adieu à certaines ambitions.