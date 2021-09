Patrimoine foncier : l’Etat cherche ses immeubles à Yaoundé

Des équipes du ministère des Finances et du ministère des Domaines, du cadastre et des affaires foncières vont sillonner, du 1er au 30 septembre, le département du Mfoundi en vue du recensement des immobilisations appartenant à l’Etat. Une précédente opération du genre avait permis de récupérer 156 hectares.

Dans un communiqué de presse signé le 11 août dernier, le ministre des Finances (Minfi), Louis Paul Motaze, porte à la connaissance de l’opinion publique que des équipes conjointes de son administration et du ministère des Domaines, du cadastre et des affaires foncières (Mindcaf) seront déployées, du 1er au 30 septembre 2021, dans le département du Mfoundi, région du Centre, en vue du recensement et de l’évaluation des immobilisations (terrains et bâtiments) appartenant à l’Etat. Cette opération vise à intégrer dans les comptes du Trésor l’ensemble des actifs de l’Etat. Ce qui est un préalable à la mise en œuvre de la comptabilité patrimoniale au 1er janvier 2022 tel que prescrit par la loi du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l’Etat et des autres entités publiques.