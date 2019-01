Près de 60 personnes tuées lors des combats dans le nord du Tchad

Le mouvement rebelle tchadien, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR) et le Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE), un groupe rebelle soudanais jugé proche du régime tchadien se sont affrontés sur le site aurifère de Kouri Bougoudi, dans l’extrême nord du Tchad. Des sources affirment que des véhicules du MJE sont arrivés samedi depuis une base dans le sud libyen, et se serait trouvée sur le chemin du CCMSR. Mahamat Ali, chef du nouveau Mouvement rebelle pour le Développement et la Démocratie, affirme que les affrontements ont fait 67 morts et plusieurs blessés côté rebelle soudanais. Tandis que 3 morts et 12 blessés sont enregistrés côté rebelle tchadien.