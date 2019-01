Le Cameroun compte 6500 km de routes bitumées

Le réseau routier national à la charge de l’Etat compte aujourd’hui environ 123.000 km de routes avec 6.500 km de routes bitumées, 23.000 km de routes nationales et régionales et près de 100.000 km de routes comunales. Ces chiffres ont été dévoilés par le ministre des Travaux publics à l’occasion de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés. Les infrastructures routières existantes désservent actuellement toutes les régions et localités du Cameroun et constituent le moyen de transport le plus utiisé.