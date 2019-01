Près de dix corps sans vie découverts dans la localité de Yarbang dans l’Adamaoua

Plusieurs corps sans vie ont été découverts samedi matin par des riverains de la localité de Yarbang, dans le département du Mbere, région de l’Adamaoua. Les riverains témoignent qu’ils ont trouvé 11 corps qui flottaient sur le fleuve qui jouxte la brousse de Yarbang. Ils affirment également qu’il s’agit d’agriculteurs qui auraient été pris en otage. Les enlèvements et demandes de rançons devenant de plus en plus fréquents dans la région de l’Adamaoua.