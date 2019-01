Présidentielle au Nigeria: la principale candidate se retire de la course

La principale candidate à l’élection présidentielle au Nigeria, Oby Ezekwesili, s’est retirée de la course ce jeudi. Ancienne ministre de l’Education qui s’était notamment fait connaître en mettant sur pied le mouvement «Bring Back Our Girls» en soutien aux 280 lycéennes enlevées à Chibok en avril 2014, elle entend désormais former une coalition d’opposition. Désormais, ils ne sont plus que 72 à concourir pour la magistrature suprême.