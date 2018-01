Affaire Khalifa Sall : la défense obtient le report du procès au 23 janvier

Le procĂšs du dĂ©putĂ© et maire de Dakar et de ses coaccusĂ©s qui a dĂ©marrĂ© ce mercredi dans la capitale sĂ©nĂ©galaise a Ă©tĂ© reportĂ© au 23 janvier. Khalifa Sall est accusĂ© de dĂ©tournements de fonds. DĂšs le dĂ©but des dĂ©bats, la dĂ©fense avait demandĂ© le renvoi du procĂšs pour « rĂ©gularisation » en s’appuyant sur trois points de droit : un dĂ©faut d’avis, des problĂšmes dans la citation des tĂ©moins de la dĂ©fense et la non disponibilitĂ© de l’intĂ©gralitĂ© des cotes de la procĂ©dure.