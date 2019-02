Projet Central African Backbone: une 7e session ordinaire s’ouvre

Le ministre des Postes et des Télécommunications Minette Libom Li Likeng préside ce jour une réunion sur le sujet. Assises débutées à 10h, à l’hôtel Djeuga Palace de Yaoundé. Le projet CAB est financé par la Banque africaine de développement et vise à mettre en œuvre, un réseau de télécommunication à haut débit et à fibre optique en Afrique Centrale.