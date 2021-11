Rafles en Guinée Équatoriale : Kyé-Ossi, surpeuplé

Depuis le 1er novembre 2021, la chasse à l’homme est de mise dans certaines localités équato-guinéennes. Peinant à trouver la logique de cette situation d’exception, Jean Désiré Owono Menguele parle d’«une vaste opération d’interpellation d’étrangers».

Mû par le réflexe de diplomate, l’ambassadeur du Cameroun en Guinée Équatoriale informe juste que la chancellerie «a procédé, aux premières mesures urgentes d’assistance consulaire aux compatriotes détenus à Malabo, en leur fournissant le mardi 02 novembre 2021, notamment de denrées alimentaires et des produits hygiéniques et sanitaires de première nécessité».

Et ceci en «attendant les informations officielles sollicitées». À l’échelle de certaines autres sources locales, des rumeurs diffusent un bruit de fond construit en accusation contre la volonté de Malabo de soumettre obligatoirement tous les étrangers à la vaccination anti-covid-19.

À Kyé-Ossi, en territoire camerounais, le temps semble suspendu. «En quelques jours seulement, la traque des étrangers en Guinée Équatoriale a façonné le quotidien et renforcé la norme de l’aléatoire et de l’imprévisible aux commerçants et trafiquants de toutes sortes», commente Valère Obam, enseignant et chef de «Petit-Mboppi».

Dans ce quartier voué aux business de tous genres, détaillants et grossistes se sont installés dans la temporalité de ce qui se passe en Guinée Équatoriale. «Personne parmi nous ne peut plus faire de projets à long terme; la marchandise manque; tout est ajourné», se désole Mohamed Fifen.