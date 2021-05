RDC: au moins un mort lors de la prière de fin de ramadan à Kinshasa

En RDC, des violences ont éclaté à Kinshasa au stade des Martyrs ce jeudi 13 mai où devait se tenir la grande prière de l’Aïd el-Fitr. Quelques fidèles se sont affrontés avec les forces de l’ordre. Des violences engendrées des divisions au sein de la communauté islamique dans ce pays à prédominance chrétienne. Au moins un policier a été tué, selon les forces de l’ordre. Les violences ont commencé avant le début de la prière sacrée.

La tension était prévisible et la police s’y est préparée dès le matin en se déployant autour du stade des Martyrs. Comme convenu la veille avec le gouverneur de Kinshasa, la prière devait être dirigée par l’imam représentant légal Cheikh Adballah Mangala et Youssouf Djibondo qui conteste sa légitimité depuis plusieurs mois. L’affaire est devant les instances judiciaires. Mais le compromis pourrait n’avoir été que de façade car, selon des témoins, une frange des fidèles a voulu s’attaquer au Cheikh Abdallah Mangala, ce qui a poussé la police à intervenir.

Tirs de gaz lacrymogènes et quelques tirs de sommation. Un policier a été pris en étau. Il est lynché par quelques fidèles en furie. Ils ont également incendié un pick-up à l’entrée du stade. Les images ont été partagées sur les réseaux sociaux. Entre tirs et bousculades entre fidèles, quelques blessés ont été enregistrés, selon le chef de la police de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Sylvano Kasongo. Ce dernier donne un bilan provisoire d’« un policier tué, une jeep incendiée, 11 véhicules de la police endommagés, 46 policiers blessés dont six dans un état grave. Du côté des civils, nous avons 3 blessés, 30 interpellés, 8 véhicules brûlés et 12 autres endommagés »

Les deux ailes de la communauté islamique affirment qu’en plus du policier victime, au moins deux fidèles ont été tués, atteints soit par balles ou des projectiles. Ce que RFI n’a pas pu vérifier de source indépendante pour le moment.