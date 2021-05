RDC: Goma évacuée face aux risques de catastrophe liés à l’éruption du volcan Nyiragongo

Les autorités de Goma ont ordonné ce jeudi 27 mai au matin l’évacuation de dix quartiers de la ville de 600 000 habitants du fait des risques liés à l’éruption du volcan Nyiragongo de samedi dernier. « Les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma, avec une extension sous le lac Kivu », a déclaré jeudi matin dans une adresse à la population sur les médias locaux, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le général Constant Ndima. « On ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac (Kivu) qui pourrait advenir sous très peu, voire sans aucun signe précurseur », a expliqué le général Ndima, citant les noms de dix quartiers de la ville.

« Des risques supplémentaires sont liés à l’interaction entre la lave et l’eau » du lac, a-t-il mis en garde, évoquant clairement le scénario catastrophe, bien connu et identifié pour le lac Kivu, d’un risque de déstabilisation du gaz sous le lac. Autrement dit, dans le jargon des spécialistes, d’une « éruption limnique ».

Conséquence : l’évacuation est « obligatoire et se fera vers Sake », à 20 km de Goma, a indiqué le gouverneur du Nord-Kivu. Des déclarations qui ont immédiatement entraîné l’exode de dizaines de milliers de personnes vers la région du Masisi et la frontière rwandaise. Le général Ndima a appelé à une évacuation dans la calme et avec les moyens de transport mis à disposition par les autorités. « Les gens doivent emporter le seul minimum, pour donner la chance à tout le monde d’embarquer après avoir pris soin de fermer leurs maisons », a-t-il conclu.