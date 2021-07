RDC : le décès du Cardinal Monsengwo vu par la presse

« Le Cardinal Laurent Monsengwo est mort en France », titre sobrement le site de Radio Okapi. L’Archevêque émérite de Kinshasa est décédé ce dimanche 11 juillet à l’âge de 81 ans. « Le prélat catholique était gravement malade et son état de santé se dégradait à Kinshasa. Il avait été évacué lundi dernier vers la France pour recevoir des soins appropriés », précise Radio Okapi.

« L’Église congolaise est en deuil », écrit Vatican News. On peut y lire l’interview et l’hommage du successeur de Laurent Monsengwo, le cardinal Fridolin Ambongo. Il salue l’engagement d’un « homme de Dieu qui croyait en l’homme, en la valeur de la personne humaine » et qui a mené toute sa vie un « combat pour un monde plus juste, un monde plus fraternel ».

C’est un « prince de l’Église qui disparaît », estime le magazine Enjeux africains. Mais « sous la soutane, peut-on lire, se cachait indiscutablement le costume d’un véritable homme politique ». Pour Enjeux africains, Laurent Monsengwo « avait l’avantage d’être à lui seul un contre-pouvoir, une voix qui porte », et « il n’a jamais eu sa langue dans sa poche ». « N’a t-il pas traité les kabilistes de médiocres ? », se rappelle le magazine et, plus récemment, « n’a-t-il pas reproché à l’actuel président d’avoir « pactisé » avec son prédécesseur, au détriment des intérêts de la population ? » Pour Enjeux africains, c’est certain : « Ses homélies étaient attendues par les fidèles mais le pouvoir les appréhendait. » Le défunt cardinal « va manquer aux uns et aux autres », conclut l’article.