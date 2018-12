RDC: les craintes d’un possible report du scrutin se font de plus en plus sentir

A l’approche du 23 décembre, membres de la commission électorale congolaise, acteurs politiques et diplomates redoutent un report des élections. En tout cas, des retards dans le déploiement du matériel électoral semblent compromettre l’ouverture de certains bureaux de vote dimanche. Au sein de la commission électorale mercredi soir, il n’y avait plus que de rares optimistes : ceux encore persuadés de pouvoir tenir les scrutins le 23 décembre. « C’est serré et très exigeant », confie un membre du bureau. Dans un contexte différent, regrette-t-il, la Céni aurait pu demander une rallonge d’une semaine. Mais après deux ans de report, si les élections sont à nouveau repoussées, cela pourrait entraîner des troubles, préviennent des activistes. D’autres membres de la commission électorale assurent que le principe d’un report est bel et bien entériné, que sans ça, il faut que des dizaines, voire même des centaines de bureaux de vote soient supprimés. Avec le chaos que cela peut représenter à trois jours des scrutins, justifie encore l’un d’eux.