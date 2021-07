RDC: l’opposant Eugène Diomi Ndongala arrêté pour de nouvelles accusations de viol

Le président du parti Démocratie chrétienne fait face à de nouvelles accusations de viol sur mineure. Eugène Diomi Ndongala, alors opposant au président Kabila, avait déjà été accusé de faits similaires en 2014. Condamné à 10 ans de prison, il avait toujours clamé son innocence et avait été libéré en mars 2019, à la faveur de l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Eugène Diomi Ndongala a été arrêté vendredi et libéré 24 heures plus tard.

Avertis, selon les mots de la police, par la « clameur publique », des policiers serait arrivés 30 minutes après les faits. Celle qui se présente comme victime a entre 13 et 15 ans selon les versions, elle serait venue rendre visite à deux de ses parentes qui habitent une chambre dans un hôtel appartenant à la famille Ndongala.

Les trois plaignantes ont assuré aux policiers qu’Eugène Diomi Ndongala a proposé 200 dollars à la jeune fille et l’a ramené dans une chambre dont il disposerait à l’année. Les deux parentes affirment l’avoir surpris seul avec elle et ont enregistré, à son insu, leur demande d’explication.

Dans l’entourage du président de Démocratie chrétienne, on dénonce une manipulation. Ses proches affirment que les deux sœurs et locataires devaient plus de 2 000 dollars d’arriérés de loyer, qu’elles avaient été mises en demeure de payer, et s’en étaient violemment pris au personnel de l’hôtel.