RDC : Près de 80 000 personnes sont désormais privées

Frédérick Lai Manantsoa, chef de mission pour Médecins sans frontières à Boga, en République démocratique du Congo (RDC), dénonce l’insécurité grandissante dans la province de l’Ituri. Un hôpital de la zone de santé de Boga, dans la province de l’Ituri, en République démocratique du Congo (RDC), a été incendié par un groupe armé, lundi 7 juin. Depuis, des milliers de personnes se retrouvent privées de soins médicaux. Frédérick Lai Manantsoa, chef de mission pour Médecin sans frontières à Boga, dénonce l’insécurité grandissante dans cette province placée en état de siège depuis plus d’un mois.

Dans cette zone, deux conflits se superposent depuis des années : d’un côté, les Forces démocratiques alliées [ADF, un groupe rebelle islamiste ougandais à l’origine] mènent de brutales incursions. De l’autre, on constate de fortes tensions intercommunautaires. Tout cela reste flou. Le 7 juin, vers 13 heures, l’hôpital a été pillé et incendié lors d’un affrontement. On ne sait toujours pas qui l’a commis, mais on connaît le bilan : cinquante civils ont perdu la vie. Le personnel de l’hôpital et les patients ont réussi à s’enfuir à temps. Des milliers d’habitants ont aussi pris la route.

Nous avions terminé de construire cet hôpital en septembre 2020, après trois ans de travaux. Il comptait soixante lits et représentait la seule structure opérationnelle dans cette zone de santé. Nous sommes très inquiets car les 80 000 personnes qui en dépendent se retrouvent aujourd’hui privées de soins. Nous sommes également atterrés par le non-respect du droit humanitaire, international et par la violation de la neutralité d’une structure sanitaire. On lance un appel à toutes les parties du conflit, y compris le gouvernement congolais, afin que soit protégée l’inviolabilité des structures sanitaires, de leur personnel et des ambulances.