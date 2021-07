Récompense : les Lionnes indomptables de handball décorées

L’équipe nationale de handball féminine a reçu ce 30 juin, les honneurs de la nation. Les Lionnes indomptables ainsi que les membres du staff technique, médical et administratif ont été faits Chevalier du mérite sportif par le ministre des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi.

Les joueuses ont été décorées en raison de leur bon parcours lors de la Coupe d’Afrique des nations de handball qui s’est tenue au Cameroun du 8 au 18 juin dernier. Arrivé deuxième derrière l’Angola, le Cameroun a au passage décroché un ticket pour la coupe du monde de la discipline qui se tiendra en Espagne au mois de décembre prochain.

« Au cours de la Coupe d’Afrique des nations les lionnes indomptables ont fait montre de patriotisme, de combativité, de bravoure, d’abnégation et de dépassement de soi en remportant la médaille d’argent (…) les prestations honorables de nos sportifs et athlètes sont toujours appréciées et récompensées à leur juste valeur. Au-delà des primes, elles s’accompagnent de récompenses symboliques et honorifiques », a expliqué le ministre en charge des Sports.