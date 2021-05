République du Congo : le fils de Sassou Nguesso nommé ministre dans le nouveau gouvernement

Le président congolais Denis Sassou Nguesso a nommé un nouveau gouvernement. Parmi ses membres, son fils Denis Christel Sassou Nguesso, nommé ainsi qu’un membre de la principale formation d’opposition.

La nouvelle équipe compte 36 membres, dont quatre ministres d’Etat et huit femmes, selon un décret lu à la télévision publique. Parmi les onze personnalités qui font leur entrée dans ce gouvernement figure Denis Christel Sassou Nguesso, 46 ans, fils du président, qui prend le portefeuille fraîchement créé de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé.

Honoré Sayi devient quant à lui ministre de l’Energie et de l’Hydraulique. Cet enseignant en philosophie était jusque-là président du groupe parlementaire de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), première formation d’opposition. Le ministère des Finances et du Budget revient à Rigobert Roger Andely, un cadre de banque, originaire de la région de la Cuvette (Nord) comme le président Sassou Nguesso, et qui avait déjà occupé ce poste entre 2002 et 2005.