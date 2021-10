Sécurité sociale : la Cnps a déboursé 2,6 milliards en 2020 en réparation des accidents de travail

Le Cameroun dispose désormais du Document-cadre de politique nationale de santé et sécurité au travail. Il s’agit d’un document de consensus qui dont l’élaboration a respecté le principe du tripartisme prôné par le Bureau international du travail (BIT) avec la participation du gouvernement, des partenaires sociaux (employeurs et travailleurs) avec en prime la participation de la société civile représentée par les professionnels de la santé et sécurité au travail. Ce document a été présenté le 18 octobre 2021 à Yaoundé au cours de la session de la Commission nationale de santé et sécurité au travail.

Selon la Convention n°155 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la santé et la sécurité des travailleurs et sa Recommandation n°164, que le Cameroun vient de ratifier, le document de politique nationale est un outil de pilotage stratégique vient chapeauter le système national de santé et de sécurité au travail coordonné par le ministère du Travail et de la sécurité sociale (Mintss). “Pour s’arrimer totalement à cette Convention, le pays doit encore élaborer un programme national de santé et sécurité au travail qui sera le document opérationnel de cette politique qui couvre la période 2022-2027”, précise Bruno Eyoum Douala, Directeur de la santé et de la sécurité au travail au Mintss.