Sénégal : à Dakar, les hôpitaux sont « proches de la saturation » à cause de l’afflux de malades du Covid-19

Au Sénégal, les hôpitaux de la capitale Dakar sont « proches de la saturation » à cause d’un afflux de malades du Covid-19, avec un personnel médical « en burn-out », ont déclaré des responsables du ministère de la santé.

« Nous sommes débordés et proches de la saturation, avec quasiment 99 % de taux d’occupation des lits à Dakar », au nombre de 602 dans les hôpitaux, a expliqué à l’AFP le directeur national des établissements publics de santé, Ousmane Dia.

« C’est difficile de suivre si on reçoit 600 à 700 malades par jour » (pour des consultations), a-t-il précisé. Selon lui, la pression est moindre dans les régions, avec un taux d’occupation des lits de « 45 % ». Le personnel médical est « très fatigué et en burn-out », a-t-il également souligné.

Quant aux laboratoires de dépistage, ils sont « débordés à cause de la forte demande », tant pour les « cas suspects que pour les voyageurs », a précisé à l’AFP le porte-parole du ministère de la santé, le docteur Mamadou Ndiaye. Le temps d’attente pour le résultat d’un test est de l’ordre d’une semaine, selon des témoins.

Le Sénégal a recensé au total 57 881 contaminations pour 1 286 décès, des chiffres relativement faibles par rapport à d’autres régions du monde. Mais comme le reste de l’Afrique, il subit une troisième vague sans précédent, due au variant Delta. Les contaminations sont passées de quelques dizaines par jour à la fin du mois de juin à entre 700 et 1 700 un mois plus tard.