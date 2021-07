Sénégal : face à une flambée de Covid-19, le président Macky Sall appelle à se remobiliser

Le pays a enregistré un record mercredi 14 juillet, avec 733 nouveaux cas, et surtout un taux de positivité de plus 25%. Face à cette troisième vague qui se confirme, le président a appelé en conseil des ministres à une remobilisation sur le respect des mesures barrières, mais sans nouvelles restrictions.

Plus de sensibilisation, en impliquant les chefs religieux et coutumiers, port systématique du masque, limitation des rassemblements, et « surtout » accélération de la campagne de vaccination… C’est l’appel du chef de l’État Macky Sall en réponse à la « multiplication fulgurante » des infections de Covid-19, « aux plans mondial, continental et national ».

Mercredi, plus de la moitié des nouveaux cas étaient enregistrés dans la région de Dakar, qui reste l’épicentre de la pandémie. Une situation qui inquiète à l’approche de la grande fête musulmane de la Tabaski, la semaine prochaine, l’occasion de grands rassemblements et de voyages à travers le pays. Alors que les restrictions sanitaires comme le couvre-feu ont été levées après les violentes manifestations de mars dernier.

À ce jour, près de 591 000 personnes seulement ont été vaccinées, dans un pays de 16 millions d’habitants. Mais en plus de la méfiance vis-à-vis du vaccin, de nombreux centres de santé font face à des pénuries. Le syndicat national des médecins a mis en garde face au risque de saturation des services de santé, « au bord de l’implosion ». Le Sames a par ailleurs appelé le gouvernement à interdire tous les rassemblements « religieux, culturels ou politiques ».

Depuis la confirmation du premier cas le 2 mars 2020 au Sénégal, 1 203 décès liés au Covid-19 ont officiellement été enregistrés.