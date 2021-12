Sénégal-Mauritanie, la première pierre du pont de Rosso a été posée

En Mauritanie, la pose de la première pierre du pont de Rosso a été accueillie avec bonheur, ce mardi 30 novembre. Situé à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, l’ouvrage doit relier les deux rives du fleuve Sénégal.

Des applaudissements, c’est la seule manière pour saluer le démarrage prochain des travaux du pont de Rosso. Les habitants de la partie mauritanienne du pont se réjouissent de cet acte posé par les deux chefs d’État, sénégalais et mauritanien, ce 30 novembre.

Daha Laab, citoyen de la région du Trarza ne cache pas son bonheur : « C’est un très grand évènement économique qui a un impact positif sur la population mauritano-sénégalaise et maghrébine d’une façon générale. Vraiment, on est très content de cet évènement ».

Pour beaucoup de Mauritaniens résidant dans la commune de Rosso, en Mauritanie, ce pont est une aubaine. Déjà Mouhamed Haidara pense aux opportunités qui ne manqueront pas dans les prochaines années : « Il y aura un regain d’intérêt pour l’ensemble au niveau de ce pont. Ce qui est le rêve des Rossossois, c’est que nous voyions que notre ville se développer dans le domaine des infrastructures, dans le domaine économique. Et je suis sûr que ce sera une véritable relance économique ».

L’espoir est le sentiment le mieux partagé avec l’érection de ce pont entre les deux pays. En Mauritanie en tout cas, on voit déjà grand grâce à un ouvrage qui reliera les deux rives du fleuve Sénégal, distantes de 1 500 mètres à cet endroit.