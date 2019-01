Soudan du Sud: la relance de la production de pétrole

Le Soudan du Sud continue de relancer sa production de pétrole. Une partie des puits a été endommagée, voire détruite par la guerre, et est fermée depuis 5 ans. La production de 350 000 barils à la période de l’indépendance est passée sous les 150 000 durant la guerre. Le gouvernement a annoncé mardi 8 janvier que les puits dans l’Etat d’Unité ont été partiellement remis en service. Cette région est l’une des plus riches en or noir dans le pays, 3e réserve de pétrole d’Afrique.