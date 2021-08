Soudan du Sud : la société civile demande la démission de Salva Kiir et de Riek Machar

Dix ans après son indépendance, le Soudan du Sud est l’un des pays les plus pauvres de la planète. 82% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale, malgré des réserves de pétrole et l’aide de la communauté internationale.

Principaux responsables : la guerre, l’insécurité, la corruption… et la rivalité entre deux hommes : le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. « Quand ils gouvernent ensemble, rien ne bouge ! Ils ne sont d’accord sur rien. Et quand ils ne sont pas ensemble, ils se battent et sont responsables de souffrances, de destructions, et de nombreux décès de civils », se lamente Rajab Mohandis, de la Coalition du peuple pour l’Action civile. « Plusieurs accords de paix ont été signés entre les deux hommes, à chaque fois ils promettent de travailler ensemble, et à chaque fois ces accords sont oubliés. Leur désaccord remonte à la guerre d’indépendance et continue jusqu’à aujourd’hui », ajoute-t-il.