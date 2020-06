Succession de Paul Biya : Jean Pierre Bekolo s’invite au débat

Le cinéaste Jean Pierre Bekolo invite les Camerounais à choisir entre deux camps. Celui de l’actuel président de la République et l’autre camp, amené par Maurice Kamto et son allié Christian Penda Ekoka. C’est le contenu du message que le réalisateur de ‘‘Quartier Mozart’’ a publié le 17 juin 2020 sur sa page Facebook.

«Étant donné qu’on commence ouvertement à parler de succession au Cameroun, disons-nous clairement les choses. Deux camps s’affrontent: ceux qui veulent que les choses restent comme elles sont et ceux qui voudraient que les choses changent. Kamto et Penda Ekoka représentent un camp et Paul Biya et son successeur l’autre. Tribalisme mis à part, choisissez votre camp. Si vous aimez ce pays comme il est et voulez qu’il continue dans la même direction, c’est Paul Biya et son successeur. Si vous voulez d’un autre Cameroun, c’est Kamto et Penda Ekoka. Ne vous trompez pas en choisissant un camp tout en espérant ce qu’il ne représente pas ? Faites votre choix», a-t-il lancé.