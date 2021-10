Syrie : les hôpitaux du nord touchés de plein fouet par une flambée de Covid

Le nombre de cas de Covid-19 a explosé ces dernières semaines dans le nord de la Syrie et atteint des niveaux critiques, ont déclaré vendredi des responsables à l’AFP, les établissements de soins étant débordés et incapables de faire face à la situation.

Dans certaines des zones les plus touchées par le conflit qui a éclaté en 2011, les infrastructures sanitaires sont insuffisantes, et les fournitures médicales de base et les doses de vaccin manquent.

Alors que le nombre de contaminations monte en flèche sur tout le territoire, les zones qui semblent les plus touchées par la dernière vague de la pandémie sont celles qui échappent encore au contrôle du gouvernement dans le nord de la Syrie.

Dans la région d’Idleb, où près de la moitié des plus de trois millions d’habitants ont été déplacés par le conflit, le nombre d’infections quotidiennes enregistrées a fortement augmenté et dépasse désormais souvent les 1.000 cas par jour.