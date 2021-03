Tchad: la liste des candidats à la présidentielle publiée, des opposants se désistent

La Cour suprême a publié ce mercredi 3 mars la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 11 avril prochain. Sur dix-sept candidatures déposées dix ont été retenues. Les candidats d’opposition Yaya Dillo et Masra Succès, qui ont fait l’actualité ces dernières semaines, ne seront pas de la course. Bien que retenus dans la liste, trois candidats ont déjà annoncé leur retrait.

C’est aussi le cas de Ngarlejy Yorongar, qui a écrit mercredi soir sur sa page Facebook que son parti avait décidé de retirer sa candidature. Même démarche du côté des 13 partis de l’Alliance Victoire, la coalition de l’opposition qui avait choisi Me Théophile Bongoro comme candidat. Lui aussi se retire.

Idriss Déby n’a plus, à ce stade, que 6 challengers au lieu de 9, parmi lesquels le chef de file de l’opposition, Romadoungar Nialbé Félix, le fédéraliste Brice Mbaimon, l’ancien Premier ministre Pahimi Padacket Albert et la première femme candidate à une élection présidentielle, l’ancienne ministre, Lydie Beassemda. Les autres candidats retenus sont l’ingénieur Yombombé Théophile et l’entrepreneur Alladoum Baltazar, pour lesquels ce sera une première expérience électorale.