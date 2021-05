Tchad: l’Union africaine conciliante avec la junte, mais pose ses conditions

Cinq jours après la publication de son rapport sur le Tchad, le Conseil de paix et sécurité (CPS) de l’Union africaine n’a toujours pas communiqué le détail de ses décisions. Mais RFI a pu en prendre connaissance. Il n’y aura pas de sanctions contre la junte militaire tchadienne, mais une volonté affirmée d’accompagner le processus de transition. Après avoir tergiversé pendant quatre semaines, le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine s’est séparé, vendredi 14 mai, sur une position très conciliante pour le nouveau pouvoir.

La mission d’enquête de l’Union africaine préconisait pourtant, dans son rapport, d’exercer « des pressions » pour qu’on arrive, comme au Mali, à une transition conduite par un président civil et un vice-président issu de l’armée. Mais cette recommandation n’apparaît plus dans le texte adopté par le CPS vendredi. Les nombreux soutiens de Mahamat Idriss Déby, à la tête du Conseil militaire de transition (CMT) et du pays aujourd’hui, ont mis en avant la nécessité de « préserver la stabilité du Tchad et de toute la région », selon nos sources au siège de l’organisation africaine.

Mais pas question pour autant de lui donner un blanc-seing à la tête de l’État. Le CPS veut qu’il y ait « un partage équilibré du pouvoir » entre les militaires qui en ont le quasi-monopole et le gouvernement civil. Autre condition qui devrait faire l’affaire de l’opposition et de la société civile, cette fois : les membres du Conseil militaire de transition ne pourraient pas se présenter aux prochaines élections.