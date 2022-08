Tennis: le Serbe Novak Djokovic annonce son forfait pour l’US Open, faute de vaccin anti-Covid

Novak Djokovic, récent vainqueur de Wimbledon, ne pourra pas disputer l’US Open 2022, du 29 août au 11 septembre. Dans un message posté sur Twitter, jeudi 25 août, le Serbe a annoncé son forfait. Il ne pourra pas s’aligner dans le tournoi américain, qu’il a déjà remporté trois fois dans sa carrière, en raison des règles sanitaires en vigueur à l’égard des voyageurs étrangers. Le numéro 6 mondial, non vacciné contre le Covid-19, a écrit : « Tristement, je ne serai pas autorisé à me rendre à New York cette fois pour l’US Open. Merci à »Famille Nole » pour vos messages d’amour et votre soutien. Bonne chance à mes amis joueurs ! Je resterai en bonne forme et avec un état d’esprit positive et j’attendrai une l’opportunité de jouer à nouveau. À bientôt, le monde du tennis ! » Novak Djokovic, qui compte 21 titres du Grand Chelem à son palmarès (un de moins que l’Espagnol Rafael Nadal), a déjà manqué l’Open d’Australie en début d’année, faute de vaccination.