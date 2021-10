Texas : une fusillade dans un lycée fait plusieurs blessés

Scène chaotique aux abords du lycée Timberview, d’Arlington au Texas. Selon plusieurs médias américains, dont l’antenne locale de NBC et Fox news, une fusillade a éclaté au sein de l’établissement, mercredi 6 octobre, en milieu de matinée. La police a confirmé les faits et affirme que plusieurs personnes ont été touchées.

« Nous sommes sur les lieux d’une fusillade au lycée de Timberview », a indiqué la police locale d’Arlington, sur Twitter. La station locale de la chaîne NBC a affirmé que la fusillade avait fait « plusieurs » victimes. « Au moins deux personnes ont été blessées » et la police « recherche activement le suspect », a pour sa part déclaré à NBC le maire de la ville, Jim Ross. Les chaînes d’information locales précisent que les élèves et le personnel de l’établissement sont pour l’instant confinés à l’intérieur, dans l’attente que la zone soit sécurisée.

Les images diffusées par les télévisions montraient une forte présence policière autour de l’établissement, qui accueille un peu moins de 2 000 élèves dans cette ville située entre Dallas et Fort Worth, dans le nord de l’État. « Il semble que plusieurs enseignants aient été touchés, on a vu au moins un étudiant transporté sur une civière », a dit Ontario Hewitt, un parent d’élève interrogé par la chaîne locale de CBS sur les lieux.