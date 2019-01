Togo: une femme élue à la tête de l’assemblée nationale

La nouvelle Chambre des députés du Togo a entamé ses travaux un peu plus d’un mois après les législatives. Et c’est à une femme que revient la présidence de l’Assemblée togolaise pour les cinq prochaines années. Chantal Yawa Tségan devient ainsi la deuxième personnalité du pays pour diriger une chambre fortement rénovée. Sur les 91 députés élus à la Nouvelle assemblée, issus des élections législatives du 20 décembre 2018, seuls 10 membres ont eu l’expérience parlementaire antérieure. La moyenne d’âge est de 50 ans, le plus âgé a 71 ans. Le plus jeune, 28 ans, est élu pour le compte du Nouvel engagement du Togo. Aucun député ne représente la coalition de 14 partis d’opposition qui a boycotté le scrutin.