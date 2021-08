Tournoi Inter poules : la composition des poules est connue

Le siège de la Fecafoot à Yaoundé a abrité en fin de matinée ce mardi 31 août 2021, la cérémonie du tirage au sort des trois groupes du Tournoi Inter poules. Les équipes logées dans la poule A de Limbé sont : EFBC représentant de la Région du Littoral, Les Amis FC de l’Adamaoua, Koyi FC de l’Extreme-Nord et AS Lausanne du Centre. La ville de Bafoussam abritera la Poule B et la Poule C. Dans la Poule B, sont logées : Gazelle FC du Nord, CPS de l’EST et Ebolowa FC du Sud. Dans la Poule C : Rizière de l’Ouest, Rangers du Nord-Ouest et Best Stars de Limbe. Seul le champion de chaque Poule sera admis en Championnat Elite 2.