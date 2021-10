Transfert-football : Joseph Ndoko dépose ses valises à Dschang

C’est fait. Joseph Ndoko ne chôme plus. L’ancien sélectionneur des Lionnes indomptables est le nouvel entraîneur de l’Aigle Royale de la Menoua, un club de l’Elite Two, la deuxième division Camerounaise. Un véritable retour à la maison pour l’ancien sélectionneur des Lionnes Indomptables. Le technicien Camerounais avait quitté ses fonctions au club en 2018 pour conduire la sélection nationale féminine du Cameroun à la CAN au Ghana. Les Lionnes Indomptables avaient terminé à la troisième place, lors de cette compétition.

Après son limogeage à la tête de la sélection nationale féminine, il n’avait plus retrouvé un banc de touche, malgré plusieurs sollicitations des clubs. Joseph Ndoko, 38 ans, s’est engagé pour deux saisons, avec l’ambition de permettre à » El Pacha » de retrouver l’Elite One. » C’est un choix de cœur, ça n’a pas été un fait du hasard que je m’engage avec Aigle Royale de la Menoua. Les supporters me connaissent et je veux qu’ils m’accompagnent comme lors des années passées. La Menoua doit être derrière son équipe », a réagi Joseph Ndoko. Il dirigera sa première séance d’entraînement, le lundi 1er novembre 2021 au stade du CENAJES de Dschang.