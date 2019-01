Tropicale Amissa Bongo 2019 : l’Erythréen Biniam Hailu remporte la troisième étape

L’Erythréen Biniam Hailu a remporté au sprint final la 3ème étape de la Tropicale Amissa Bongo 2019, courue mercredi entre Leconi et Franceville (98 km). Il a réalisé un chrono de 2h 35 minutes et 9 secondes et 10 points de bonifications. Le camerounais Clovis Kamzong Abessolo (53ème) qui a contrôlé la course jusqu’ à 12 km de l’arrivée a arraché le maillot de la combativité. La 4ème étape se déroulera jeudi entre Mitzic et Oyem dans la province du Woleu-Ntem, au nord du pays sur une distance de 122 km.